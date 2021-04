Virtuelle Tour am Cottaweg: Workout, Ernährungstipps und Musik mit RB Leipzigs Profis

In Zeiten, in denen die Fans ihren Sportlern nicht nahe sein können, versucht RB Leipzig, den Kontakt auf andere Weise aufrecht zu erhalten. Da eine Führung durch das Gelände der Roten Bullen aufgrund der Pandemie nicht möglich ist, gewährte der Bundesligist seinen Anhängern einen virtuellen Einblick in die Akademie am Cottaweg.