Mit U21-Europameister Vitaly Janelt: Aufsteiger FC Brentford düpiert FC Arsenal zum Saisonstart

Aufsteiger FC Brentford hat einen perfekten Start in seine Debütsaison in der englischen Premier League erwischt. Der Neuling bezwang am Freitagabend im Auftaktspiel der englischen Meisterschaft den FC Arsenal mit 2:0 (1:0). Sergi Canos brachte Brentford in der 22. Minute in Führung und durfte das erste Tor des Klubs im Oberhaus seit 74 Jahren bejubeln. Christian Nörgaard machte in der 73. Minute bei einer wohl einstudierten Szene nach einem Einwurf alles klar.

