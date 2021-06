Vitesse Arnheim beendet Leihe vorzeitig: Noah Ohio kehrt zu RB Leipzig zurück

Leipzig. Bleiben sollte er bis Juni 2022 . Doch nun kehrt Noah Ohio, der erst im Januar auf Leihbasis von RB Leipzig zu Vitesse Arnheim gewechselt war, offenbar bereits nach wenigen Monaten in die Messestadt zurück. Das berichten mehrere niederländische Medien übereinstimmend. Der 18-Jährige fasste beim Erstligisten nie richtig Fuß, kam von 22 möglichen Pflichtspielen in lediglich vier Partien zum Zug. Insgesamt standen so nur 26 Einsatzminuten zu Buche. Eine Bestätigung der beteiligten Clubs steht noch aus.

Ohio war im Sommer 2019 aus dem Nachwuchs von Manchester City an den Cottaweg gewechselt. Hier gehörte der Angreifer zunächst zum Kader der U17 und später der U19 in der Junioren-Bundesliga. Nach Anpassungsschwierigkeiten zu Beginn zeigte er mit Beginn der Saison 2020/21, was in ihm steckt. In fünf Partien in der A-Junioren-Bundesliga sowie im DFB-Junioren-Pokal stand Ohio in der Startelf, traf sechsmal und lieferte zwei Vorlagen. Diese positive Entwicklung wurde von der Corona-Zwangspause jäh gestoppt.