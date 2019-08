Viviani gelingt in Hamburg der Cyclassics-Hattrick - Plattfuß stoppt Hoffnungsträger Ackermann

Mit schmerzverzerrtem Gesicht quälte sich Pascal Ackermann alleine den letzten Anstieg des 15 Prozent steilen Wasebergs hinauf. Rund 15 Kilometer vor dem Ziel waren die Chancen der großen deutschen Sprint-Hoffnung auf den Sieg bei den 24. Hamburger Cyclassics am Sonntag dahin. Stattdessen sicherte sich der italienische Europameister Elia Viviani zum dritten Mal in Serie den Sieg beim WorldTour-Rennen in der Hansestadt.

Ackermann muss abreißen lassen: "Es ging heute einfach nix"

„Es ging heute einfach nix“, sagte Ackermann im Ziel. „Es war ein sauhartes Rennen. Beim zweiten Anstieg am Waseberg hatte ich einen Plattfuß. Das hat mir ein bisschen die Körner gezogen.“ Sein Start bei der am Donnerstag beginnenden Deutschland Tour ist aber nicht in Gefahr. „Bis dahin sind noch ein paar Tage. Das muss ich abhaken und nach vorne schauen. Die Deutschland Tour ist ein neues Rennen“, machte Ackermann sich Mut.

Oldie Greipel als Elfter bester Deutscher in Hamburg

Die Entscheidung fiel wie in den vergangenen Jahren auch im Schlusssprint auf der Einkaufsmeile in der Hamburger City. Am letzten steilen Anstieg am Waseberg in Blankenese waren noch 40 Fahrer zusammen. Auf den letzten Kilometern konnte sich Europameister Viviani mit seinen Helfern die beste Ausgangsposition für den Sprint erkämpfen. Außer den Profis waren in Hamburg auch knapp 18 000 ambitionierte Amateure über Rennen von 60, 100 oder 160 Kilometer am Start. Nach Angaben des Veranstalters feuerten über 500 000 Zuschauer die Fahrer an der Strecke an.