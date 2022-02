Vize-Weltmeisterin Gräßler mit harscher Kritik: "Man hätte Olympia verlegen sollen"

Eilenburg. Wer vom Skispringen der Damen spricht, kommt an ihr nicht vorbei. Ulrike Gräßler gilt als eine der Wegbereiterinnen ihres Sports. Direkt vor Beginn der Olympischen Spiele in Peking übt die Eilenburgerin harsche Kritik daran, dass die Winterspiele jetzt überhaupt stattfinden. Corona würde den sportlichen Wert der Wettkämpfe schmälern. Auch die schwierige politische Lage in China und fehlende Nachhaltigkeit stoßen der Vize-Weltmeisterin von 2009 sauer auf. Anzeige

SPORTBUZZER: Frau Gräßler, wie blicken Sie auf die Olympischen Spiele in Peking? Ulrike Gräßler: Über die politischen Aspekte kann man sich sicherlich streiten, aber darüber hätte man vor acht Jahren diskutieren müssen, als die Spiele vergeben worden sind. Jetzt sehe ich mit Corona noch ein ganz anderes Problem. Man hätte Olympia verlegen sollen. So hat es einfach nicht den sportlichen Wert, den man sich verspricht. Das wird vielen Medaillengewinnern immer nachhängen. Wenn ich nur an das Aus von Marita Kramer denke, das tut mir so unendlich leid für sie.



Sie reden von der Topfavoritin im Skispringen der Damen aus Österreich, die wegen einer Corona-Infektion nicht nach Peking darf. Ja, und sie wird nicht die Letzte bleiben, die wegen Corona ausfällt. Ich weiß nicht, ob sie das so einfach verarbeiten kann. Corona kann jederzeit jeden erwischen. Ich frage mich, wo da der olympische Gedanke, die Fairness bleibt. Die Wettkämpfe werden jetzt um jeden Preis durchgeprügelt, das ist einfach ungerecht.

Haben die Olympischen Spiele denn überhaupt noch die Bedeutung von einst? Naja, für einen Sportler sind sie immer noch das Größte. Aber natürlich sind die Spiele zum dritten Mal hintereinander weit weg. Dabei ist der Wintersport eigentlich sehr europäisch geprägt. Ich finde, Olympia muss kleiner gehalten werden. Die Sportler sollten wieder im Vordergrund stehen und nicht die Show.

Allerdings geht es eben auch um sehr viel Geld… Natürlich geht es um viel Geld und darum, wer sich am besten vermarktet. Leistungssport funktioniert nicht ohne Geld und Sponsoren, man möchte ja auch davon leben können. Nur fände ich eine Rückkehr zum ursprünglichen olympischen Gedanken sinnvoll, anstatt dieses „Brot und Spiele“, was wir jetzt haben. Olympia findet nur alle vier Jahre statt, die Chance bekommst du vielleicht nur einmal im Leben – und dann sollte es eben so fair wie möglich für alle sein.

Freuen Sie sich denn überhaupt auf die Spiele? Es fällt mir schwer. Wenn ich die Bilder aus Peking sehe, wo an den Wettkampfstätten kaum Schnee liegt und dann darüber nachdenke, dass dort Milliarden investiert wurden, frage ich mich schon, ob das so sinnvoll ist. Von Nachhaltigkeit kann man da nicht sprechen.

Dazu werden die Spiele von politischen Diskussionen begleitet sein. Auch das geht zu Lasten der Sportler, die sich ja nicht für den Austragungsort der Spiele entschieden haben, sondern für eine Karriere als Leistungssportler. Politik sollte ja eigentlich im Zeitraum von Olympia keine Rolle spielen.

Kommen wir also endlich zum sportlichen Teil: Wie sehen Sie die Chancen der deutschen Springerinnen und Springer? Anzeige Katharina Althaus ist in dieser Saison sehr stabil, zudem hat sie die Erfahrung, ist bereits zum dritten Mal bei Olympia dabei. Wenn alles zusammenläuft, hat sie sogar Chancen auf Gold. Auch im Mixed-Team und für die Herren-Mannschaft sehe ich gute Medaillenchancen. Und Karl Geiger ist im Einzel von jeder Schanze eine Medaille zuzutrauen.

Ganz allgemein betrachtet: Wie hat sich das Frauen-Skispringen seit Ihrem Rücktritt entwickelt? Es hat sich sehr vieles zum Positiven entwickelt. Wir sind bei der Weltmeisterschaft gleichwertig, was die Wettbewerbe betrifft, springen regelmäßig von Großschanzen. Eine Vierschanzen-Tournee der Frauen ist in Sicht und bei den nächsten Olympischen Spielen kommt auch der Team-Wettbewerb. Dazu haben sich auch die Preisgelder verbessert. Da sind einige echte Meilensteine dabei. Gegenüber manch anderer Sportart haben wir Skispringerinnen uns einen Vorsprung erarbeitet.