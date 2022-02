Vizetitel in Österreich: Nösts Nervenstärke soll jetzt auch Gifhorn helfen

Nervenstärke ist in der verrückten Saison in der Badminton-Regionalliga gefragt - und Nervenstärke hat die Top-Spielerin der SG Gifhorn/Nienburg jetzt erneut bewiesen. Bei den österreichischen Staatsmeisterschaften in Dornbirn wurde Martina Nöst völlig überraschend Vizemeisterin. Als Ungesetzte erreichte sie das Finale!

Anzeige

Nach einem Zwei-Satz-Sieg in Runde eins bekam es die Gifhornerin mit dem Favoritinnen-Kreis zu tun. "Martina drehte - nervenstark wie zuletzt in der Regionalliga - die Spiele gegen die Nummer 3 und dann sensationell gegen die Nummer 2 der Setzliste", berichtet Gifhorns Trainer Hans Werner Niesner. Gegen Carina Meinke (ASV Pressbaum) verlor Nöst den ersten Satz mit 18:21, schaffte aber in der Verlängerung des zweiten Durchgangs den Satz-Ausgleich (22:20), um dann im Entscheidungssatz mit einem 21:11 fast ins Halbfinale zu spazieren.