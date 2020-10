Vizeweltmeister Lovren, Ex-HSV-Profi Santos, Torjäger Dzyuba: Auf diese Zenit-Spieler muss der BVB achten

Ein internationales Schwergewicht ist der Doublesieger aus Russland, der sein erstes Gruppenspiel gegen den FC Brügge nach einem Gegentreffer in der Nachspielzeit mit 1:2 verlor, derzeit wahrlich nicht. Schließlich gewann das Team von Trainer Sergej Semak nur zwei der vergangenen zehn Champions-League-Partien und wartet seit zwölf Europapokal-Auswärtsspielen auf einen Sieg. Dennoch warnte Favre: "Diese Mannschaft hat gegen Brügge unnötig verloren und viele Torchancen verpasst." Und im Aufgebot der Mannschaft von Sergej Semak lauern einige bekannte Profis. Der SPORTBUZER zeigt, auf welche Spieler es für die Westfalen besonders zu achten gilt.

Dejan Lovren Der 31 Jahre alte Routinier kam erst im Sommer für rund 12 Millionen Euro Ablöse vom FC Liverpool nach Petersburg, wurde aber direkt zum unangefochtenen Abwehrchef im Team des russischen Double-Siegers. Der Innenverteidiger, der in Liverpool unter Jürgen Klopp nur noch eine untergeordnete Rolle spielte, stand in allen 14 Pflichtspielen der neuen Saison in der Startelf und wertet die Defensive der Semak-Elf neben seiner körperlichen Robustheit mit seiner Erfahrung auf. Auch deshalb kassierten die Petersburger in der laufenden Spielzeit erst neun Liga-Gegentreffer - zusammen mit Lokomotive und Dynamo Moskau die wenigsten aller russischen Erstligisten. Und Königsklasse kann der Kroate: Den Champions-League-Titel von 2019 hat der Vizeweltmeister von 2018 bereits in seiner Vita stehen.

Douglas Santos Ein bekanntes Gesicht aus der Bundesliga beackert die linke Abwehrseite des BVB-Gegners. Douglas Santos stand von 2016 bis 2019 drei Jahre lang beim Hamburger SV unter Vertrag. Für satte 12,5 Millionen Euro ging es im Juli 2019 in die russische Millionenstadt, gewann dort prompt Meisterschaft und Pokal. Der Brasilianer besticht nicht nur durch seine defensiven Qualitäten, sondern kurbelt mit seinen Ausflügen in die Offensive zugleich das Petersburger Angriffsspiel an. In den ersten zwölf Liga-Partien der neuen Spielzeit sprangen dabei bereits fünf Scorerpunkte (zwei Treffer, drei Assists) heraus. Bei der Auftaktpleite in der Champions League gegen den FC Brügge fehlte Santos noch mit einer Gelb-Rot-Sperre aus der Vorsaison. Gegen den BVB darf er nun wieder ran.