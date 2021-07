Vlachodimos und Aidonis: Dynamo Dresdens hellenische Achse

Es war am Montagabend am Eingang zum Sportplatz im Trainingslager in Heilbad Heiligenstadt, als sich beide sehr herzlich begrüßten, als würden sie schon Jahre miteinander bekannt sein. Dabei hatte Abwehrmann Antonis Aidonis bislang nur mit „Panas“ älterem Bruder zu tun, der in Stuttgart spielt. Letztes Jahr war Offensivakteur Vlachodimos der Neue in Dresden und freute sich über den freundlichen Empfang durch die Etablierten. „Wenn die Spieler auf dich zugehen und dir die Lockerheit vermitteln, fühlst du dich automatisch wohler und dann wird vieles einfacher“, weiß er.