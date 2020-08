Dresden. Die Spatzen hatten es schon längst von den Dächern gepfiffen, jetzt ist es amtlich: Stürmer Vladislav Filin kehrt zu den Dresdner Eislöwen zurück. Beim Grillfest mit den Fans am Freitagabend wurde der 25-Jährige offiziell als Neuzugang vorgestellt und wird mit der Nummer 47 auflaufen. Schon in der Saison 2015/16 jagte er als Förderlizenzspieler der Eisbären Berlin für die Elbestädter dem Puck hinterher, sorgte zum Beispiel im Playoff-Viertelfinale gegen Bremerhaven für wichtige Tore. Insgesamt erzielte der gebürtige Omsker, der mit acht Jahren nach Deutschland kam und seine Ausbildung in Berlin genoss, in 61 Spielen 17 Tore und brachte es auf 18 Assists.

Dafür wurde der Jung-Profi als „Rookie des Jahres“ in der DEL2 geehrt. 2016 wechselte er in die DEL nach Nürnberg, kehrte dann in Frankfurt in die DEL2 zurück. Seit 2018 spielte der Linksschütze erneut in der DEL, lief für Straubing, aber als Leihspieler auch für den Zweitligisten Deggendorf auf. Im März 2019 erlitt Filin einen Kreuzbandriss und musste sich wieder zurückkämpfen. Jetzt freut er sich auf die Eislöwen: „Wenn ich an meine Zeit in Dresden zurückdenke, habe ich nur gute Erinnerungen an die Fans, den Club und die Stadt. Die Eislöwen waren meine erste Wahl in der DEL2, denn ich habe mich nicht nur direkt wohlgefühlt, sondern ich weiß auch, dass wir als Team hier etwas erreichen können.“ Marco Stichnoth, Sportlicher Berater der Elbestädter, sagt: „Wir freuen uns, dass Vladislav sich für uns entschieden hat. Er kennt die Stadt und bringt sehr viel Geschwindigkeit in die ersten beiden Reihen. Die Mannschaft bekommt durch ihn viel Qualität dazu.“