"Ein Traum": Vlahovic knackt Möller-Rekord – Juventus-Star trifft bei Champions-League-Debüt nach 33 Sekunden

Das Champions-League -Debüt von Dusan Vlahovic bei Juventus Turin wird im Gedächtnis bleiben. Keine Minute – um genau zu sein 33 Sekunden – waren gespielt, da traf der Angreifer im Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Villarreal (1:1) zur Führung. Kein Startelf-Debütant brauchte weniger Zeit für seinen ersten Treffer in der Königsklasse. "Für mich war es ein sehr emotionaler Abend", so Vlahovic, der erst im Winter für rund 70 Millionen Euro vom AC Florenz nach Turin gewechselt war. " Mein erstes Tor in einem solchen Wettbewerb zu schießen ist ein Traum. "

Einen Platz in den Geschichtsbüchern der Champions League hat der Serbe zumindest sicher. Denn mit seinem Blitz-Tor übertraf Vlahovic die Bestmarke von Andy Möller. Der Weltmeister von 1990 hatte einst bei seinem Königsklassen-Debüt am 13. September 1995 nach 37 Sekunden das Führungstor für Borussia Dortmund beim 1:3 gegen Juventus erzielt. Doch: auch das schnelle Vlahovic-Tor reichte für die "Alte Dame" nicht zum Sieg. Zwar stand die Defensive des italienischen Rekordmeisters nach der Führung lange Zeit sicher. Mitte der zweiten Halbzeit gelang Villarreal-Profi Daniel Parejo aber doch der Ausgleich für die Spanier (66.). Nicht unverdient, zumal Villarreal viel investierte.

Debüt-Torschütze Vlahovic war daher trotz seines Treffers kritisch: "Ich kann nicht sagen, dass ich hundertprozentig glücklich bin, weil wir nicht gewonnen haben. Es lief nicht so, wie wir es uns gewünscht hätten", erklärte der 22-Jährige seine gemischten Gefühle, richtete den Fokus aber in die Zukunft. "Wir müssen zuversichtlich nach vorne blicken." Vor dem Achtelfinal-Rückspiel in Turin am 16. März bleibt nach dem Remis bei den Spaniern alles offen. Vlahovic will beim zweiten Aufeinandertreffen aus den Fehlern der ersten Partie lernen. "Wenn es wieder in die Champions League geht, werden wir mit unseren Erkenntnissen vom Hinspiel neu starten".