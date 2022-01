Vlahovic verdrängt Ferran Torres aus Top 10: Die teuersten Winter-Transfers der Geschichte

Er gilt als einer der besten Nachwuchs-Stürmer seiner Generation: Dušan Vlahović ist ein Versprechen an die Zukunft. Nicht umsonst waren Serie-A -Rekordmeister Juventus Turin die Dienste des 22 Jahre alten serbischen Nationalspielers laut Medienberichten trotz Corona-Pandemie stolze 70 Millionen Euro plus 10 Millionen Euro Bonuszahlungen wert . Am Freitagabend verkündete "Juve" den Deal offiziell und hievte Vlahović damit in einen elitären Klub: Der neue Juventus-Goalgetter ist ab sofort nicht nur der teuerste Winter-Transfer dieses Jahres, sondern auch einer der teuersten der Fußball-Historie.

Mit seiner Ablösesumme, die Juventus an die AC Florenz zahlte, rückt Vlahović spielerisch leicht in die ewige Top 10 der teuersten Winter-Neuzugänge vor. Pikant: Dabei wirft Vlahović einen Mann aus der Rangliste, der ebenfalls in dieser Transferperiode gewechselt war: Der sich in finanziellen Schwierigkeiten befindende FC Barcelona verpflichtete Ferran Torres für 55 Millionen Euro von Manchester City, was vor dem Vlahović-Transfer für die Top 10 genügte - nun nicht mehr. Der SPORTBUZZER listet die zehn teuersten Winter-Transfers in der Galerie auf.