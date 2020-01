Vogel, Oral und Co.: Das machen die Ex-Trainer von RB Leipzig heute

DURCHKLICKEN: Das machen die Ex-RB-Trainer heute

Tino Vogel: Der gebürtige Thüringer stand 2009/10 in der Premieren-Saison von RB Leipzig an der Seitenlinie, musste seinen Stuhl trotz des souveränen Aufstiegs in die Regionalliga aber für Tomas Oral räumen. Später wurde der Sohn von DDR-Fußballlegende Eberhard Vogel Trainer der RB-U19 sowie der inzwischen aufgelösten zweiten Mannschaft. Seit 2016 arbeitet der 50-Jährige als Scout für den Mitteldeutschen Raum beim Bundesliga-Herbstmeister. ©