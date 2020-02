Wirbel um Spielabsage in Essen: Vogelheimer SV schaltet nach Hacker-Angriff die Polizei ein

Hilf uns, dem Amateurfußball zu helfen. Trage Dich unter diesem Link als #GABFAF-Supporter ein und folge gabfaf.amateurfussball auf Instagram.

Ein Hackerangriff führt zu einer Spielwertung in der Stadtpokalrunde der "Alten Herren"? Hört sich verrückt an, ist aber in Essen wohl genau so passiert. Der Vogelheimer SV geht bereits mit Hilfe der Polizei gegen diese Tat vor.

Wie der Verein aus dem Essener Norden über Facebook schreibt, sei am Freitagabend über das elektronische Postfach des Vereins eine E-Mail an den Staffelleiter der Stadtpokalrunde "Alte Herren" versendet worden. Diese enthielt eine Spielabsage des Vogelheimer SV für das Ü32-Pokalviertelfinale gegen den BV Altenessen. Die Partie sollte eigentlich am Samstag um 15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Vogelheim stattfinden. Doch nach der Mail an Andreas Macagnino wurde das Match mit 2:0 für den BVA gewertet – ganz zum Erstaunen der VSV-Verantwortlichen.

VSV-Verantwortliche schalten Polizei ein

Auf GABFAF-Nachfrage bestätigten der Vorsitzende Frank Brettschneider und Geschäftsführer Markus Brinkmeier den möglichen Häcker-Angriff. "Wir versichern eidesstattlich, dass die besagte E-Mail weder von mir noch von unserem Geschäftsführer verfasst und versendet wurde", betonte Brettschneider. Die Verantwortlichen schalteten schnell die Polizei ein. Zudem wolle man rechtlich alle notwendigen Schritte einleiten, um "diese Sauerei" aufzuklären. Aufgrund der laufenden polizeilichen Ermittlungen wollten sich der Vorsitzende und der Geschäftsführer nicht weiter zu dem Vorfall äußern.

Verein hofft auf Neuansetzung

Fraglich ist, wie der Fußballkreis Essen mit dieser kuriosen Entwicklung umgeht. Pokalspielleiter Macagnino wertete die Partie zunächst regelkonform nach der Mail-Absage mit 2:0 für den BV Altenessen. Ob es dabei bleibt, ist aktuell noch unklar. "Es ist jedoch sicherlich im Interesse aller Sportler und beider betroffenen Vereine, wenn das Spiel neu angesetzt würde, um solch krimineller Energie nicht noch zum Erfolg zu verhelfen und damit den Stadtpokalwettbewerb zu manipulieren", schreibt der Vogelheimer SV in einer Stellungnahme.

BVA-Trainer Sassong: "Es wusste keiner, ob die Mail echt ist"