Vöhrum und Groß Lafferde spielen Remis – und sind beide durch

Am Ende war das Ergebnis am Hainwaldweg egal: Weil Arminia Vechelde gegen den VfB Peine nicht über einen Sieg hinaus kam, reichte den Bezirksliga-Fußballern von Arminia Vöhrum und Teutonia Groß Lafferde ein Remis (1:1), um in die Aufstiegsrunde einzuziehen. Es sei ein „Spiel unter anderen Voraussetzungen“ und „kein besonders ansehnliches“ gewesen, sagt der Vöhrumer Trainer Nils Könnecker, der den Spielstand in Vechelde mithilfe eines Spitzels permanent im Blick hatte.

Anzeige