Volkan Bulut in Moskau: Dynamos Co-Trainer über 96, Russisch und Familie

Im Klub gibt es ja sicher Dolmetscher. Aber wie klappt die Verständigung im Alltag?

Das stimmt. Zum Beispiel Andrej Woronin, der andere Co-Trainer, hilft viel. Wenn ich in der Stadt unterwegs bin, komme ich gut auf Türkisch weiter, womit ich ja aufgewachsen bin. Das hilft oft mehr als Deutsch oder Englisch. In Moskau leben viele Aserbaidschaner, Armenier und Kasachen. Bei meinem Friseur habe ich erst beim vierten Besuch gemerkt, dass wir beide Türkisch können. Seitdem tauschen wir uns super aus. (schmunzelt)

Weg mit der Schere, rauf auf den Platz. Dynamo ist Siebter geworden. Zufrieden?

Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Wir haben im Schnitt knapp zwei Punkte pro Spiel geholt. Die Entwicklung im spielerischen Bereich und der Defensivstruktur ist deutlich zu erkennen. 17- und 18-Jährige wie Arsen Zakharyan sind zu Stammspielern geworden. Und – fast noch wichtiger: Von sechs Stadtderbys haben wir nur eins verloren.

1:2 gegen Spartak. Dort saßen mit Domenico Tedesco und Andreas Hinkel auch zwei Deutsche auf der Bank.

Hinkel hat mir ziemlich geholfen, als klar war, dass Sandro und ich nach Moskau gehen. Ich kannte ihn vom Lehrgang für die A-Lizenz. Deshalb habe ich ihn angerufen und mir viele Infos besorgt. Bis auf Roman Neustädter, der schon auf Schalke unser Spieler war, und Kocka Rausch kannte ich ja keinen persönlich.

Tedesco verlässt Russland wieder. Wohl auch, weil er Sehnsucht nach seiner Familie hat. Wie bekommen Sie das hin?

Alleine ist das auf Dauer nicht zu bewerkstelligen. Meine Frau und unsere drei Kinder brauchen mich, und ich brauche sie. Zuletzt haben sie mich länger besucht. Und ab Juli hole ich sie komplett nach. Wir haben eine Wohnung in der Nähe der deutschen Schule gefunden, in der wir die Kinder auch schon angemeldet haben. Nah dran ist wichtig, denn für eine Strecke, die du in Hannover in 15 Minuten zurücklegen kannst, brauchst du in Moskau eine Stunde. (lacht) Mein Weg zum Training wird zwar etwas länger, aber wichtig ist, dass meine Frau kurze Wege beim Bewerkstelligen des Alltags mit drei Kindern hat.