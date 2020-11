96-Grüße aus Moskau: Rausch trifft, Bulut schwärmt - für die beiden läuft es bei Dinamo

Die deutsche Trainerbotschaft in Moskau trifft sich in anderthalb Wochen zum Gipfel. Domenico Tedesco gegen Sandro Schwarz, der frühere Schalker gegen den Ex-Mainz-Coach, am 21. November im Derby, Spartak gegen Dinamo. Die deutschen Fußballlehrer werden aktuell gefeiert in der russischen Metropole. Mittendrin: Hannover-Trainer Volkan Bulut und Hannover-Spieler Konstantin Rausch.