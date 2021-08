"Voll auf den BVB konzentrieren": Effenberg rät Kapitän Reus von DFB-Rückkehr ab

Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg rät Marco Reus , in Zukunft auf Länderspiele zu verzichten und sich stattdessen auf seinen Verein Borussia Dortmund zu fokussieren. "Marco Reus ist verletzungsanfällig", schrieb der frühere Bayern-Kapitän in seiner Kolumne bei t-online.de über den 32 Jahre alten Angreifer. Der Dortmunder sei inzwischen über 30 Jahre alt, "da gilt es zu überlegen, sich vielleicht voll auf den BVB zu konzentrieren. Die Belastung durch Länderspiele und Turniere zu streichen, würde ihm mit Sicherheit zugutekommen."

Der häufig durch Verletzungen ausgebremste Angreifer hatte zuletzt auf eine Teilnahme an der Europameisterschaft verzichtet, um wieder in Topform zu kommen. Effenberg würde Reus daher zu einem DFB-Abschied raten, "ich würde mich aber natürlich freuen, wenn er das Trikot nochmal überstreift". Den gleichen Ratschlag gibt Effenberg auch dem BVB-Spieler Mats Hummels (32) und Thomas Müller (31) vom FC Bayern München. "Wenn du über 30 bist, sind die Ruhephasen von extremer Bedeutung."

Bundestrainer Hansi Flick hatte vor seiner ersten Kader-Nominierung am kommenden Donnerstag die Tür für die älteren DFB-Spieler ausdrücklich geöffnet: Flick unterstrich in einem SZ-Interview erneut, er wolle keine junge oder besonders erfahrene Nationalmannschaft, er wolle einfach die beste. "Es gibt doch keinen Grund, solche Spieler nicht zu nominieren, wenn sie fit und in Form sind. Das wissen sie, und sie wissen auch, dass sie von mir immer ein ehrliches Feedback bekommen", betonte Flick.