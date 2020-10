Voll auf Kurs: TSV Mühlenfeld will auch gegen Engelbostel ungeschlagen bleiben

„Der TSV Mühlenfeld ist für mich die beste Mannschaft der Liga, individuell, aber auch spieltaktisch“, sagt Edis Bajrovic, der große Stücke auf die Elf aus dem Neustädter Ortsteil Hagen hält. Ein Grund mehr dafür, dass sich der Trainer des MTV Engelbostel-Schulenburg ganz besonders auf dieses Duell freut. Am Sonntag (15 Uhr) gastiert der Tabellenzweite der Bezirksliga 4 auf dem Sportgelände am Stadtweg in Langenhagen – noch sind die Mühlenfelder ungeschlagen. „Deshalb wollten wir doch unbedingt in den Bezirk, um uns mit solchen Topteams zu messen“, sagt Bajrovic.