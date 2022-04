Volland trifft in Skandal-Spiel: Partie zwischen Saint-Étienne und Monaco wegen Pyro unterbrochen

Weil Fans zu viel Pyrotechnik zündeten, ist die Partie des AS Saint-Étienne gegen AS Monaco in der ersten französischen Ligue 1 für gut eine halbe Stunde unterbrochen worden. Laut der Zeitung Le Parisien war die Sicht wegen des Feuerwerks und der Rauchbomben auf dem Spielfeld erheblich eingeschränkt. Eine Krisengruppe entschied am Samstagabend, dass das Spiel nach dem Stopp in der 66. Minute fortgesetzt werden könne.

