Vollauslastung noch nicht umsetzbar: HSV-Spiel gegen den 1. FC Nürnberg findet unter 3G-Regeln statt

Das Zweitliga-Duell zwischen dem Hamburger SV und dem 1. FC Nürnberg am kommenden Sonntag (13.30 Uhr/Sky) wird nicht im vollbesetzten Volksparkstadion vor 57.000 Zuschauern stattfinden. Wie der HSV am Dienstagabend mitteilte, greift die Senatsentscheidung, Fußballstadien ab dem kommenden Wochenende unter der 2G-Regelung (Genesene und Geimpfte) wieder komplett auslasten zu können, für das Duell mit Nürnberg noch nicht. Grund dafür ist der bereits gestartete Ticket-Verkauf für die Partie gegen die Franken. So seien seit der vergangenen Woche bereits über 16.500 Karten verkauft worden. Daher bleibe es nun vorerst bei der 3G-Regelung.

Anzeige