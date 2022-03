Die Bundesliga-Stadien werden am 27. Spieltag voller, lauter und bunter: erstmals seit dem November 2021 ist in einigen Stadien wieder eine Auslastung von 100 Prozent erlaubt Nachdem am 26. Spieltag bereits 196.067 zugelassenen waren, dürften an diesem Wochenende rein theoretisch 310.869 Zuschauer die Spiele verfolgen und könnten somit abermals für einen neuen Zuschauer-Rekord in dieser Saison sorgen. Wie schon am 27. November, beim Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach, darf der 1. FC Köln am Sonntag gegen Dortmund vor vollem Haus antreten.

