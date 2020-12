Volle Punkteausbeute: RB Leipzig ist die heimstärkste Mannschaft der Bundesliga

Leipzig. Nach dem coronabedingten Lockdown im Frühjahr zeigte sich RB Leipzig etwas vor den Kopf gestoßen. Die fehlenden Zuschauer im Stadion schienen den Spielern extrem zuzusetzen. Denn wirklich voran kam man fußballerisch in der Red Bull Arena nicht. Von den fünf Geisterspielen, die ab Mitte Mai bestritten wurden, gewannen die Roten Bullen kein einziges, spielten viermal unentschieden und verloren die letzte Heimpartie der Saison gegen Borussia Dortmund mit 0:2. Anzeige

18 von 18 Punkten im eigenen „Wohnzimmer“

„Wir haben wahrscheinlich ein bisschen Zeit gebraucht, um uns an die Situation zu gewöhnen. Zuhause ist es immer noch auffälliger, wenn deine Fans nicht dabei sind. Am Anfang sind wir nicht so gut damit zurecht gekommen“, sagt Bullen-Coach Julian Nagelsmann. In der aktuellen Spielzeit, die so vollgepackt ist, dass jede Woche eine englische ist und die Fußballprofis im Schnitt alle drei Tage spielen, ist RBL im eigenen „Wohnzimmer“ kaum mehr zu halten. Alle sechs Heimspiele in der Bundesliga sowie ihre drei Champions-League-Partien in der Red Bull Arena konnten sie für sich entscheiden. Der 2:0-Heimsieg gegen den SV Werder Bremen ist der neunte in Folge. „Wir sind froh, dass wir zuhause wieder die nötigen Punkte sammeln“, strahlt der 33-jährige Trainer.

Und da ist seine Mannschaft an der Spitze in der Bundesliga. Sie haben alle Heimspiele gewonnen und sind von allen 18 Vereinen die einzigen, die das geschafft haben. Die Punkteausbeute kann sich sehen lassen: 18 Zähler auf ihrem Konto verdanken die Roten Bullen ihrer Heimstärke. Der nächstbeste Club ist der VfL Wolfsburg, der aus vier Siegen und zwei Remis daheim 14 Punkte geholt hat. Tabellenführer Bayern München hat hingegen aus fünf Heimspielen nur drei gewinnen können und sich in zwei jeweils einen Punkt, somit insgesamt zu Hause nur elf Punkte erspielt.

„Normal, dass man ein bisschen zäher ins Spiel kommt“

Sieht man sich auch andere Statistiken an, sprechen die Zahlen deutlich für die Form und Fitness der Bullen-Mannschaft. In Sachen Toren stehen sie in der Bundesliga mit 23 Treffern auf Platz 3, direkt hinter dem VfB Stuttgart (24) und Spitzenreiter Bayern (35). 16 davon vielen „zuhause“. Zudem kommen noch die Tore aus der Champions League hinzu: Von insgesamt elf Treffern, zappelten siebenmal die Tornetze in der Red Bull Arena.



Fünf ihrer 16 Heimtreffer erzielte RB Leipzig per Elfmeter. Im deutschen Oberhaus sind Julians Nagelsmänner das Team mit den meisten zugeteilten Strafstößen, wie auch mit den meisten verwandelten. Von sechs Malen, die ein Roter Bulle zum Punkt laufen musste, endeten fünf mit einem Torjubel. Absolute Elfer-Machine: Kapitän Marcel Sabitzer, der auch gegen Werder Bremen völlig abgeklärt einnetzte und sich damit insgesamt drei Tore vom Punkt aufs Konto schreiben kann. Damit führt er auch in der Bundesliga die entsprechende Liste an. Forsberg und Halstenberg sind für jeweils einen weiteren verantwortlich. Nur bei einem wollte es selbst aus elf Metern Entfernung auf den Kasten nicht mit einem Treffer klappen: Stürmer Alexander Sörloth konnte seinen Strafstoß gegen Arminia Bielefeld nicht verwandeln.