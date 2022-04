Volle Ränge bei der Partner Pferd: „Die Leute stimmen mit den Füßen ab“

Gerrit Nieberg lobt Leipziger Publikum

So kämpften 16 Reiter im Stechen um die 25 000 Euro Siegprämie. Der schnellste fehlerfreie Ritt gelang dem flinken Belgier Jos Verlooy (27) auf Killossery Konfusion – er schnappte dem lange führenden Gerrit Nieberg den Triumph noch um eine halbe Sekunde weg. Der 28-Jährige aus Sendenhorst war im Stechen früh an der Reihe und musste auf seinem zehn Jahre alten Schimmel Blues D’Aveline vorlegen. „Das war ein anspruchsvoller, aber beherrschbarer Parcours. Ich bin in dieser Woche mit all meinen Pferden sehr zufrieden“, sagte Nieberg, dessen Vater und Trainer Lars als Mannschafts-Olympiasieger schon bei der ersten Partner Pferd vor 24 Jahren zu den Stars gehörte.

Am Sonntag trifft er als bester Deutscher unter anderem auch wieder auf den Belgier Verlooy, der momentan fünf Plätze sowie vier Fehlerpunkte hinter ihm liegt. Gerrit Nieberg vergaß nicht, das Leipziger Publikum zu loben: „Ich reite jetzt das dritte Mal in Leipzig und bin wieder begeistert. Die Zuschauer belohnen Leistung – egal, woher die Sportler kommen.“

Ministerpräsident Kretschmer auf der Messe

Volker Wulff ist als Veranstalter erleichtert über die sich abzeichnenden hohen Besucherzahlen bei der 24. Partner Pferd, die nach der Pandemie die erste Hallensport-Großveranstaltung in Deutschland ist. Am vierten und vorletzten Tag wurde die 40000-Zuschauer-Grenze geknackt. „Wir hatten seit Beginn der Partner Pferd an Donnerstagen noch nie so viele Zuschauer auf der Messe wie in diesem Jahr – nämlich 9800. Und wir können an allen Tagen Wort halten, dass wir keinen wegschicken. Selbst wer kein Tribünenticket ergattert hat, kann die Wettkämpfe über die großen Leinwände verfolgen.“ Messechef Martin Buhl-Wagner ergänzte: „Ab Dienstag gingen die Vorverkaufszahlen massiv nach oben. Die Leute stimmen mit den Füßen ab – und fühlen sich sehr wohl bei uns.“