Voller Fokus auf Bergamo: RB Leipzig hakt 4:1-Sieg in Dortmund schnell ab

„Standen bei den beiden Dortmunder Chancen zu hoch“

Wahrscheinlich wurmte den Trainer, dass seine Mannschaft die ersten 20 Minuten zu viele Fehler gemacht hatte und nur mit Glück nicht in Rückstand geraten war. „Wir haben in den ersten 15, 20 Minuten den Druck gespürt, Dortmund hatte guten Ballbesitz, hat hoch gepresst. Wir standen bei den beiden Dortmunder Chancen zu hoch“, analysierte Tedesco und kündigte an, diese Phase genau auszuwerten. „Es geht erstmal darum, das Spiel zu analysieren und zu schauen, was in den Anfangsminuten los war“, sagte er, wie er die Vorbereitungen auf das Europa-League-Heimspiel gegen Bergamo am Donnerstag (18.45 Uhr) angehen will.