Völler über die Keller-Nachfolge: Darum muss der neue DFB-Präsident nicht aus dem Fußball kommen

Für den ehemaligen DFB-Teamchef und Nationalspieler Rudi Völler muss der nächste DFB-Präsident nicht zwangsläufig aus dem Fußball kommen. "Es muss jemand machen, der den Profi- und Amateur-Fußball gut moderiert. Das ist eine schwierige Aufgabe. Daran sind schon einige Präsidenten gescheitert", sagte Völler der _Sport Bild: "_Ich denke, dass es auch mal jemand machen könnte, der nicht direkt aus dem Fußball kommt, sondern vielleicht aus der Politik oder der Wirtschaft - natürlich mit einer Nähe zum Fußball."

Der Deutsche Fußball-Bund wird nach dem Rücktritt von Fritz Keller interimistisch von Rainer Koch und Peter Peters geführt. Die neue Führung soll beim für 2022 geplanten Bundestag gewählt werden. Auch Völler wurde mit dem Posten in Verbindung gebracht. "Ich wurde nie offiziell gefragt. Aber in diesem Geschäft wird man auch ganz schnell einfach mal so ins Gespräch gebracht. Darauf habe ich reagiert und erklärt, dass das Amt für mich nicht infrage kommt", sagte Völler.