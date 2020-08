Völler stellt klar: Leverkusen-Trainer Bosz kein Thema als Koeman-Nachfolger bei Holland

Für Rudi Völler kommt Bayer Leverkusens Trainer Peter Bosz nicht als Nachfolger von Ronald Koeman in der niederländischen Nationalmannschaft in Frage. Nach Koemans Wechsel zum FC Barcelona wird auch Bosz als neuer Bondscoach gehandelt.

Völler setzt auf Bosz-Verbleib: "Haben hier ein klares Projekt laufen"

„Wir haben hier ein klares Projekt laufen, und ich weiß, dass Peter sich hier super wohl fühlt. Auch wenn wir am Ende der Saison in den Pokalwettbewerben unsere Ziele nicht erreicht haben, sind wir grundsätzlich besser geworden“, betonte Völler, der mit der Arbeit von Bosz zufrieden ist.

Der holländische Fußballverband KNVB hatte die Position nach dem Abschied von Koeman nur auf Interimsbasis mit dem bisherigen Assistenten Dwight Lodeweges besetzt. Die niederländische Nationalmannschaft wird im September in Amsterdam zwei Spiele in der UEFA Nations League spielen, am 4. September gegen Polen und am 7. September gegen Italien. Der KNVB bedauerte die Entscheidung Koemans. "Er hat Oranje wieder Farbe ins Gesicht gegeben, nach einigen mühsamen Jahren", sagte KNVB-Direktor Eric Gudde.