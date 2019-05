Volles Programm für Klostermann: RB-Leipzig-Trio ist erneut vom DFB nominiert worden

Leipzig. Das RB-Leipzig-Trio um Timo Werner, Lukas Klostermann und Marcel Halstenberg darf sich über eine erneute Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft freuen. Bundestrainer Joachim Löw nimmt die drei Pokalfinalisten mit zu den EM-Qualifikationsspielen am 8. Juni in Weißrussland und am 11. Juni in Mainz gegen Estland.

Während Werner seit seiner ersten Nominierung vor etwas über zwei Jahren schon 24 mal aufgelaufen ist und bereits neun Treffer auf dem Konto hat, wären es für die beiden Defensiv-Spezialisten Halstenberg und Klostermann die Einsätze Nummer drei bzw. zwei. Zuletzt stand das Bullen-Trio im März für die National-Elf auf dem Rasen. Damals gewann Deutschland das erste Quali-Spiel der Gruppe C gegen Mitfavorit Niederlande in Amsterdam mit 3:2 und trennte sich in einem Freundschaftsspiel 1:1 von Serbien.