Trotz Corona: Die Giesen Grizzlys blocken die Krise in der Bundesliga ab

Die Corona-Pandemie hat die Volleyball-Bundesliga mit voller Wucht getroffen. Durch die Virusfolgen sind der deutschen Eliteklasse drei Vereine weggebrochen. Die Liga, bis dato auf gutem Imageweg, die Lücken zu Sportarten wie Basketball und Eishockey zu schließen, muss sich neu orientieren. Aus dem einstigen Masterplan ist eine Rettungsmission entstanden, die gleichzeitig auch neue Chancen birgt. Saisonabbruch Mitte März macht die Lage schwierig Das kleine 9000-Einwohner-Städtchen Giesen, kurz hinter der hannoverschen Stadtgrenze im Landkreis Hildesheim gelegen, hat sich in der zweiten Saison in der 1. Bundesliga ein ganzes Stück eta­bliert. Geschäftsführer Sascha Kucera hat aus einem Zweitligaklub mit 200 Zuschauern ein Erstligateam mit einem 1800-Zuschauer-Schnitt geformt, das die riesige Kluft zu den Top Four schlie­ßen kann. Und das auch vor Corona. Der Saisonabbruch Mitte März und die Folgen der Viruskrise machen die Lage für Giesen logischerweise nicht einfacher. Gleichwohl: Die Basis aus Sponsoren und Spielern bleibt den Grizzlys erhalten – anders etwa als bei der TV Rottenburg, den Alpenvolleys Haching und dem VC Eltmann.

Kein Spielbetrieb, keine Sponsoren, keine Lizenz. Die Volleyball-Bundesliga steht aktuell nur mit zehn Teams da. Zukunft? Offen. Sascha Kucera hat für Giesen und die gesamte Bundesliga die Chance in der Krise längst erkannt. Die Liga als Ganzes braucht einen Masterplan. Kein Leben auf Pump, keine Mehrklassengesellschaft, auch über einen veränderten Spielmodus für mehr Attraktivität solle nachgedacht werden. Auf Hildesheim übersetzt: Der Geschäftsführer will gemeinsam mit Trainer Itamar Stein neue Visionen entwickeln. „Volleyball lebt von seiner Attraktivität, von vollen Hallen, von Emotionen. Man darf jetzt nicht den Fokus auf Geisterspiele legen“, sagt der Sportfunktionär und Geschäftsführer des Helios Klinikum Hildesheim. Es sind also keine substanzlosen Aussagen, wenn Kucera heute noch nicht ausschließen will, im Oktober wieder vor Zuschauern die Saison zu beginnen. Das Virus in seinem vollen Umfang ist sportlich wie hauptberuflich Tagesgeschäft.

Der frühe Saisonabbruch sei nicht nur richtig gewesen, sagt Kucera. Er habe auch Zeitvorsprung etwa gegenüber den Fußballern gebracht. Was er meint: Die VBL ist früh gezwungen worden, sich neu zu erfinden in seiner schwierigsten Krise. Kucera erwartet künftig eine Spielklasse leistungstechnisch enger denn je, in denen Überraschungssiege möglich sein werden, die Zuschauer das Liveerlebnis noch mehr schätzen und daraus eine größere Attraktivität entsteht. „Erfolg macht sexy“, sagt der Grizzlys-Chef. Sponsoren bleiben Grizzlys treu Erste Auswirkungen spüren die Hildesheimer mit ihren professionellen und vor allem zahlungssicheren Strukturen schon jetzt. Die Nachfrage von namhaften Spielern und deren Beratern wächst erheblich. In der Corona-Krise erweisen sich die einstigen Außenseiter als lukrativer Partner.