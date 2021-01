Volleyball-Damen des Dresdner SC wollen Siegesserie weiter ausbauen

Dresden.Eigentlich will Alexander Waibl nicht zurückblicken. Dennoch weiß der erfahrene Trainer der DSC-Volleyballerinnen, dass der letzte Sieg seiner Mannschaft gegen den Dauerrivalen Schwerin schon eine Weile her ist. Bis zum 20. Dezember 2017 muss man in der Statistik kramen, um einen 3:2-Erfolg im Pokal-Halbfinale zu finden. „Das spielt aber für mich keine Rolle, weil es die Vergangenheit abbildet“, so der 52-Jährige vor der Neuauflage des Ost-Klassikers am Mittwoch in der Margon-Arena (19 Uhr). Dann aber räumt er doch ein: „Natürlich wäre es an der Zeit, diese Serie einmal zu beenden.“

Anzeige