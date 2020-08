Volleyball-Damen vom Dresdner SC trainieren jetzt in Mannschaftsstärke

Dresden. Gut zwei Wochen nach dem Vorbereitungsstart freut sich DSC-Trainer Alexander Waibl über ein Mannschaftstraining, das diesen Namen nun auch wirklich verdient. Als am Dienstagnachmittag die Nachricht kam, dass bei den drei US-Amerikanerinnen Jenna Gray, Morgan Hentz und Madeleine Gates auch der zweite Corona-Test negativ ausfiel, durfte das Trio endlich seine neuen Teamgefährtinnen kennenlernen. Am Mittwochmorgen ging es in der Margon Arena am Netz dann schon richtig zur Sache. Insgesamt kann das Trainerteam nun mit zehn Spielerinnen arbeiten. Nur Sarah Straube fehlt, weil sie beim Lehrgang der U19-Auswahl in Kienbaum weilt und die frischgebackene Ehefrau Jennifer Janiska flittert noch eine Woche an der Ostsee.

„Das macht jetzt natürlich mehr Spaß, wenn man nicht nur sechs oder sieben Athletinnen im Training hat“, freute sich Waibl über den Zuwachs. Erst am Montag war auch Maja Storck zum Team gestoßen. Die Schweizer Nationalspielerin kam vom Auswahllehrgang und hatte sich anschließend in der Heimat auch noch einem Corona-Test unterzogen. „Mit allen, die von außerhalb kommen und im Flieger saßen, gehen wir auf Nummer sicher“, betont Waibl. Auch Nachwuchstalent Lydia Stemmler vom VCO Dresden, die demnächst in der ersten Mannschaft mittrainieren soll, musste sich nach einem Urlaubsaufenthalt in Spanien testen lassen.

US-Trio weiß gleich zu überzeugen

Mit den drei US-Girls zeigte sich der Chefcoach nach den ersten Einheiten sehr zufrieden. „Wir hatten schon zwei, drei Tage mit ihnen individuell in der Gruppe gearbeitet, dabei natürlich auf alle Hygieneregeln geachtet und zum Beispiel nur mit Gummihandschuhen hantiert“, berichtet der 52-Jährige, der insbesondere mit Jenna Gray, seiner neuen Nummer eins auf der Zuspielposition, an der Technik und Taktik feilen will. Die 22-Jährige habe als mehrfache College-Meisterin mit der Stanford University schon viel gewonnen und sei erfahren. „Doch jetzt müssen wir sie in unser System integrieren. Da ist viel Feintuning nötig“, erläutert Waibl, den besonders Mittelblockerin Madeleine Gates überraschte: „Sie ist super athletisch, das habe ich so gar nicht erwartet“, lobte er die 21-Jährige. Und bei Libera Morgan Hentz meinte er scherzhaft: „Sie ist Machine.“ Die 1,75 m große Powerfrau soll an der Seite von Ex-Nationalspielerin Lenka Dürr weiter reifen. „Erst einmal braucht sie sicher etwas Zeit, sich in der Annahme an den anderen Ball anzupassen, da sie aus den USA ein Spielgerät eines anderen Herstellers gewöhnt ist. Aber wir haben ja jetzt genügend Zeit “, so der Coach.

Nach dem Training Übungsstunden im Auto

Neben den Trainingseinheiten in der Halle und im Fitness-Studio stehen für die drei US-Amerikanerinnen jetzt zudem noch ein paar Übungsstunden im Auto auf dem Plan. „Da sie nur Automatik gewöhnt sind, brauchen sie einige Zeit, sich auf Gangschaltung umzustellen. Da helfen dann auch schon die anderen Mädels“, verrät Alexander Waibl, der im Moment fieberhaft auf der Suche nach einer Diagonalspielerin ist. Nach der kurzfristigen Auflösung des Vertrages mit Audriana Fitzmorri, hat der fünfmalige deutsche Meister auf der Diagonalposition noch einmal Handlungsbedarf. Obwohl der Markt ziemlich leergefegt sei, hofft der Chefcoach, demnächst einen Ersatz für die US-Amerikanerin präsentieren zu können.

Dennoch kann er wohl erst Ende August oder Anfang September erstmals seinen Kader komplett beisammen haben. Denn Sarah Straube bereitet sich mit der U19-Auswahl in Kienbaum auf die EM Ende August in Kroatien vor. Findet die EM wie geplant statt und entscheidet sich der deutsche Verband zur Teilnahme, wird sie erst danach zurückkehren. Zum 16-er Kader in Kienbaum gehören mit Sina Stöckmann, Lena Linke, Julia Wesser und Laura Berger noch vier Spielerinnen vom VC Olympia Dresden.