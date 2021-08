Volleyball-EM der Frauen: Trio des Dresdner SC für deutsches Team nominiert

Dresden. Wenn am kommenden Donnerstag die Volleyball-Europameisterschaft der Frauen startet, gehören mit Jennifer Janiska, Linda Bock und Monique Strubbe auch drei aktuelle DSC-Spielerinnen zum Kader. Sechs Tage vor Beginn der Titelkämpfe, die vom 18. August bis zum 4. September in Serbien, Bulgarien, Kroatien und Rumänien stattfinden, nominierte Bundestrainer Felix Koslowski seinen 14 Damen umfassenden Kader. Anzeige

Auch Maja Storck dabei

Als Kapitän und erfahrenste Akteurin reist Jennifer Janiska an. Die 27-jährige Außenangreiferin bestreitet ihre fünfte EM und kann bereits auf 174 Länderspiele verweisen. DSC-Teamgefährtin Monique Strubbe gibt dagegen ihr EM-Debüt. Die 20-jährige Mittelblockerin absolvierte in diesem Sommer ihren ersten Lehrgang mit der Nationalmannschaft und bestritt ihren ersten drei Länderspiele. Libero Linda Bock gehörte schon 2019 zum deutschen EM-Team, das im Viertelfinale knapp an Polen scheiterte. Mit Camilla Weitzel (Chieri) und Lena Stigrot (Rom) gehören zwei weitere Spielerinnen zum Aufgebot, die in der abgelaufenen Saison für den DSC schmetterten und den Meistertitel erkämpften.

Wie schon vor zwei Jahren geht ein Rekordteilnehmerfeld von 24 Teams an den Start. Die DVV-Vertretung trifft in Gruppe B im bulgarischen Plowdiw zum Auftakt (19. August) auf Polen. Die weiteren Gegner sind Tschechien (20.08.), Gastgeber Bulgarien (22.08.), Griechenland (24.08.) und Spanien (25.08.). Mit DSC-Top-Scorerin Maja Storck ist eine weitere DSC-Spielerin bei der EM vertreten. Die Diagonalangreiferin tritt mit der Schweiz in Gruppe C an.

Knapp an Gold vorbei

Zuletzt testete die deutsche Mannschaft gegen Polen (zweimal 2:3) und Belgien (zweimal 3:1, einmal 3:0). Am Sonntag und Montag folgt das Abschlusstraining in Kienbaum und am Dienstag reist das Team nach Bulgarien. Felix Koslowski sagt vor der EM: „Wir sind ein Team mit einem guten Mix aus erfahrenen Spielerinnen und Spielerinnen, die zum ersten Mal zur EM fahren. Als Gruppe sind wir sehr ausgeglichen und haben mit viel Freude auf das große Saisonhighlight hingearbeitet. Wir haben eine starke Gruppe mit einem guten Niveau erwischt. Ich erwarte eine schwierige Vorrunde, in der es sicherlich die ein oder andere Überraschung geben wird. Wir fahren mit einigen Ambitionen hin und wollen mindestens das Viertelfinale erreichen. Gleichzeitig wollen wir aber auch versuchen diesen Schritt, der uns im Viertelfinale vor zwei Jahren bei der knappen 2:3-Niederlage gegen Polen gefehlt hat, zu machen.“