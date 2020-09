Frauen des SC Langenhagen wollen Relegation umgehen: "Halte ich für realistisch"

Mit dem neuen Trainer Fred Meyerjürgens starten die Volleyball-Frauen des SC Langenhagen am Sonntag beim VfL Lintorf (16 Uhr) in die neue Saison. Die Spielzeit will der Coach auf dem fünften oder sechsten Platz abschließen. Drei Neuzugänge sollen den SCL-Frauen dabei helfen.