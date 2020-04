Volleyball-Geschäftsführerin vom Dresdner SC: „Coronavirus nicht zu unterschätzen"

Dresden. Wie fast alle anderen Sportvereine kämpfen auch die DSC-Volleyballerinnen aufgrund der Corona-Krise ums wirtschaftliche Überleben. Die Abwicklung der vorfristig abgebrochenen Saison sowie die Vorbereitung der neuen Spielzeit mit vielen Unbekannten halten Sandra Zimmermann derzeit auf Trab. Die Geschäftsführerin des fünfmaligen deutschen Meisters hatte allerdings zuletzt noch mit ganz anderen Sorgen zu kämpfen. Wie die 33-Jährige am Montag zugab, war sie am Coronavirus erkrankt, ist aber zum Glück wieder genesen. „Ich war Mitte März mit Freunden für drei Tage im Winterurlaub in Österreich. Zurück in Dresden habe ich mich aus Vorsicht selbst erstmal in häusliche Quarantäne begeben. Kurz darauf bekam ich hohes Fieber, schlimme Kopf- und Gliederschmerzen, einen extrem trockenen Husten und ich habe mich total schlapp gefühlt. Deshalb war ich zum Test in der Corona-Ambulanz der Uniklinik. Noch am gleichen Abend bekam ich Bescheid, dass der Test positiv ausfiel“, berichtet Zimmermann, die im Nachhinein zugibt: „Es war keine leichte Zeit. Ich kann nur bestätigen, dass es eine ernste Krankheit ist, die man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte“, warnt sie.

Halber Freundeskreis erkrankt

Vor allem die allgemeine Schwäche habe lange angehalten, der Körper habe schnell abgebaut und deshalb habe sie sehr viel geschlafen. Ihre Eltern und Freunde, darunter auch Vorstandschef Jörg Dittrich, hätten sie in den beiden Wochen der Quarantäne mit allem Nötigen versorgt. „Sie haben mir die Einkäufe vor die Tür gestellt“, so Zimmermann, die nach reichlich zwei Wochen froh über den ersten Spaziergang an der frischen Luft war. Übrigens hatte sich die Hälfte der 16-köpfigen Freundes-Gruppe mit dem Virus angesteckt. Im Krankenhaus sei aber zum Glück niemand von ihnen gewesen. Sie selbst habe immerhin rund vier Wochen gebraucht, bis sie wieder absolut fit war. „Man hört in so einer Phase einfach intensiver auf seinen Körper“, räumt sie ein.

Teilnahme an Corona-Studie geplant