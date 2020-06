Deshalb spielen die Volleyballer des MTV Gifhorn nicht in der Verbandsliga

Die Männer des MTV Gifhorn haben ihre erste Mannschaft, die in der vergangenen Saison aus der Oberliga abgestiegen war, vom Spielbetrieb abgemeldet. Die Landesliga-Reserve wird dadurch zur neuen Ersten. Trainer Werner Metz traf die Entscheidung nach Rücksprache mit den Spielern, die dem Verein erhalten bleiben. „Sechs Spieler haben den Verein verlassen, danach haben wir mit den Verbleibenden aus beiden Mannschaften besprochen, welche Liga sinnvoll ist. Aus der Mannschaft kam der Wunsch, dass wir aufgrund der Zusammensetzung in der Landesliga spielen wollen , deshalb haben wir eine Klasse tiefer gemeldet“, erklärt Metz den Verzicht aufs Verbandsliga-Startrecht.

Saisonziele noch nicht festgelegt

Der vorherige MTV Gifhorn I um Fabian Fischer und Co. war nach dem Abstieg aus der Regionalliga auch aus der Oberliga abgestiegen.

Nun den direkten Aufstieg in die Verbandsliga als Saisonziel auszugeben, ist für Metz verfrüht. „Das muss ich erst mit meinen Spielern besprechen. Darüber haben wir uns noch überhaupt keine Gedanken gemacht.“

Neben den Herren bleibt Metz weiterhin Trainer der beiden Damen-Teams. Die Erste war in der vergangenen Saison aus der Verbandsliga abgestiegen und spielt in der kommenden Saison ebenfalls in der Landesliga. Auch hier sei die Ausgabe eines Saisonziels laut Metz noch zu früh. „Die Staffeleinteilungen sind raus, einige Gegner kennt man, andere wiederum nicht. Da müssen wir auch erst einmal gucken, wie stark die in der nächsten Saison sein werden.“