Volleyball Nations League in Leipzig: Deutschland verliert gegen Weltmeister Polen

Leipzig. Die Leipziger Arena war zum Highlight der Nations League der Volleyball-Männer prall gefüllt. 3879 Zuschauer hatte das Duell zwischen Vizeeuropameister Deutschland und Weltmeister Polen angelockt. Und sie wurden nicht enttäuscht. Die Atmosphäre war Weltklasse, weil vor allem die vielen rot-weiß gekleideten Fans aus dem Nachbarland ihr Team mit „Polska, Polska“ ständig anfeuerten. Die Leipziger Volleyball-Fans kamen auf ihre Kosten, weil „Local Hero“ Anton Brehme im Gegensatz zum 3:1-Sieg gegen Portugal am Vortag in der Startformation stand . Und auch der Entertainment-Faktor war bei vielen spektakulären Ballwechseln und emotionalen Auseinandersetzungen hoch. Das einzige Problem für die deutschen Anhänger war das Endergebnis: 1:3 (19:25, 25:21, 14:25, 23:25) unterlagen die Gastgeber gegen Polen.

In der Volleyball Nations League in der Arena Leipzig unterliegt Deutschland gegen Polen mit 1:3 Sätzen. ©

Deutschland startete wie schon am Vortag gegen Portugal im ersten Satz mit vielen Aufschlagfehlern nervös ins Spiel. Dem Leipziger 2,05-Meter-Riesen Anton Brehme glückte vor seinem Heimpublikum zunächst gar nichts. Im klar verlorenen ersten Satz machte der Mittelblocker keinen einzigen Punkt, doch sein großer Moment sollte im zweiten Durchgang kommen. Eine spektakuläre Abwehr brachte die 14:13-Führung, dann führte der 19-Jährige sein Team am Aufschlag bis zum 17:13. Jetzt schwappte die La-Ola-Welle durch die Arena.

Überragender Simon Hirsch

Doch es ging auf der Achterbahnfahrt wieder nach unten für das deutsche Team. Brehme wurde ausgewechselt und erlebte von draußen mit, wie sich die Fehler im Aufschlag und Zuspiel wieder extrem häuften. Der nur mit einer B-Auswahl nach Leipzig gereiste Weltmeister spielte in Durchgang drei in Block und Angriff viel stabiler. Im vierten Satz kam Lokalmatador Brehme zurück und punktete einige Mal spektakulär per Schnellangriff. Am Ende hatte der Weltmeister jedoch die besseren Nerven.

„Unsere Aufschläge waren nicht so gut. Und ich weiß auch nicht, was bei mir los war. Ich habe die letzten Spiele in Leipzig so gut gespielt und dann ausgerechnet vor heimischem Publikum, mit den Eltern und Freunden auf der Tribüne, klappt nicht viel“, kommentierte Anton Brehme (4 Punkte). Christian Fromm fügte hinzu: „Wir müssen in den nächsten Wochen noch ein paar Schritte nach vorn machen.“ Das große Ziel ist eine Medaille bei der Europameisterschaft im September. Dann sollen der in Leipzig in sporadischen Einsätzen ins Team zurückgekehrte Stamm-Zuspieler Simon Kampa und Weltklasse-Angreifer Georg Grozer dem deutschen Team mehr Stabilität und Klasse geben. Auch Brehme ist zumindest bei der Vorbereitung auf die EM mit von der Partie.

Zuvor spielt Deutschland zum Abschluss der Weltliga-Vorrunde am Sonntag um 14 Uhr in der Arena gegen den kommenden Olympia-Gastgeber Japan. Um 17 Uhr kann Polen mit einem Sieg gegen Außenseiter Portugal den Einzug in die Weltliga-Endrunde perfekt machen. Die hat das deutsche Team mit drei Siegen aus 14 Spielen deutlich verpasst.