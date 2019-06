Volleyball Nations League: In Leipzig ist der „letzte Punch“ gefragt

Leipzig. Deutschlands Volleyball-Männer hatten den gastgebenden Olympiasieger Brasilien am Rande einer Niederlage. Mit 2:1-Sätzen führte die Mannschaft um den Leipziger Anton Brehme am vergangenen Wochenende gegen das momentan wohl weltbeste Team trotz der fanatischen Brasilien-Fans in Cuiaba. Am Ende fehlten beim 2:3 (25-20, 18-25, 25-21, 17-25, 13-15) ganze zwei Punkte zu einem sensationellen Sieg gegen den Vorrunden-Spitzenreiter in der Volleyball Nations League. Elf Siege in zwölf Spielen hat Brasilien in der Nationen-Liga der 16 besten Nationalmannschaften der Welt damit auf dem Konto. Deutschland liegt mit lediglich zwei Siegen nur auf Platz 14, weil auch die anderen beiden Spiele des vierten Vorrunden-Wochenendes mit 1:3 gegen Rekord-Weltmeister Russland und 2:3 nach 2:0-Satzführung gegen Bulgarien verloren gingen.

Das war natürlich nicht die perfekte Generalprobe für das große Vorrunden-Finale der Volleyball Nations League von Freitag bis Sonntag in der Leipziger Arena. Allerdings reist das Team um Mittelblocker Brehme nun mit jeder Menge Wut im Bauch an. Schließlich wurden bei der Volleyball-Weltreise rund um den Globus von China über Kanada, Frankreich bis Brasilien in fast jedem Spiel beste Sieg-Chancen vergeben. “Wir haben auch im Spiel gegen Brasilien leider wieder gesehen, dass wir in der diesjährigen Volleyball Nations League einfach nicht gewinnen können. Trotzdem waren auch sehr viele positive Aspekte im Spiel zu sehen. Brasilien musste in Top-Besetzung wirklich alles geben, um uns zu schlagen“, kommentiert Simon Hirsch, mit 19 Punkten Topscorer im Duell gegen Brasilien.

Wenn es schon mit dem Triumph gegen den Olympiasieger nicht geklappt hat, soll zum Abschluss wenigstens ein Triumph gegen Weltmeister Polen her. Das Duell gegen das Team von Ex-Bundestrainer Vital Heynen ist am Samstag (17.30 Uhr) zweifellos der Höhepunkt des Volleyball-Weltklasse-Events in Leipzig. Der Champion von 2018 liegt derzeit auf Platz sechs der Vorrunden-Tabelle der Nations League und hat damit noch Chancen auf den Endrunden-Einzug. Den hatte Deutschland vor Beginn der Vorrunde ebenfalls anvisiert, allerdings sind die Chancen dafür längst vergeben. Jetzt soll am besten mit drei Siegen gegen Außenseiter Portugal (Freitag, 20.30 Uhr), Polen und den kommenden Olympia-Gastgeber Japan (Sonntag, 14.30 Uhr) wenigstens ein versöhnliches Ende her.

„Die Mannschaft spielt streckenweise sehr gut. Aber es fehlt die Konstanz und der letzte Punch im entscheidenden Moment. Genau den erwarte ich mir vor einem hoffentlich lautstarken Publikum in Leipzig“, sagt Volleyball-Bundestrainer Andrea Giani. Er sieht die drei Spiele in der Messestadt als extrem wichtige Zwischenstation auf dem Weg zur Europameisterschaft im September und zum Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Leipzig soll dem Team um den Leipziger Anton Brehme das nötige Selbstbewusstsein geben. Mit umjubelten Siegen statt hauchdünnen Niederlagen.

