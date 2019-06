Volleyball-Nations League in Leipzig: Lernen für die Zukunft

Leipzig. Zumindest Anton Brehme ist fit für das Vorrunden-Finale der Volleyball-Nations-League in seiner Heimatstadt Leipzig (28. bis 30. Juni). Am dritten Vorrunden-Wochenende in Cannes war der über zwei Meter große Riese durchgängig einer der besten DVV-Spieler des deutschen Volleyball-Nationalteams und punktete in allen drei Partien zweistellig. Gegen Gastgeber Frankreich war er mit 14 Zählern sogar der punktbeste Spieler seiner Mannschaft – für Mittelblocker eine besondere Leistung.

Das Problem: Trotz der Topleistungen des Leipzigers verlor Deutschland die drei Partien gegen Frankreich, die USA und Argentinien. „Wir sind dran, bringen es aber noch nicht zu Ende und belohnen uns nicht mit Siegen“, sagte der enttäuschte Zuspieler Jan Zimmermann. Damit setzte sich die Tendenz der ersten beiden Wochenenden fort: Die schwarz-rot-goldenen Volleyballer können in der Nationen-Liga der 16 weltbesten Teams mithalten, sind aber zu inkonstant für die Siege. Nach neun Partien stehen für das Team von Bundestrainer Andrea Giani lediglich zwei Siege zu Buche – das bedeutet Platz 14.

Endrunde der Nations League in den USA nicht mehr erreichbar

Das vom italienischen Chefcoach ausgegebene Ziel der Qualifikation für die Endrunde der besten sechs Teams in den USA ist in unerreichbare Ferne gerückt. Das abschließende Vorrunden-Finale der Nations League in der Leipziger Arena gegen Portugal (28. Juni, 20.30 Uhr), Weltmeister Polen (29. Juni, 17.30 Uhr) sowie den kommenden Olympia-Gastgeber Japan (30. Juni, 14 Uhr) wird zur Vorbereitung auf kommende Höhepunkte. Wie zum Beispiel die Europameisterschaft vom 13. bis 29. September oder die eminent wichtige Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio zum Jahreswechsel.

„Es geht darum, für die Zukunft zu lernen. Wir müssen konstanter auf hohem Niveau spielen“, fordert Bundestrainer Giani. Vor inzwischen zwei Jahren hatte er das deutsche Team überraschend zur Silbermedaille bei der Europameisterschaft geführt. Seitdem ist die Entwicklung jedoch nicht weitergegangen. Wenn erfahrene Topspieler fehlen – wie bei den bisherigen Nations-League-Spielen Zuspieler Lukas Kampa oder Hauptangreifer Georg Grozer – fehlt das entscheidende Quäntchen zur Weltspitze. Die jungen Spieler wie Brehme haben zwar Fortschritte gemacht, aber im entscheidenden Moment fehlen Klasse und Nervenstärke.

„Georg Grozer wird vielleicht noch ein, zwei Jahre für das Nationalteam spielen. Und er ist nicht der einzige Leistungsträger, der schon über 30 ist. Die Herausforderung wird sein, jüngere Spieler in die Auswahl zu bringen und langfristig eine neue Gruppe aufzubauen. Nur so wird man an die Erfolge der letzten Jahre anknüpfen können“, hatte Vital Heynen schon vor geraumer Zeit im SPORTBUZZER-Interview erklärt. Der Ex-Bundestrainer, der das deutsche Team 2014 zu WM-Bronze geführt hatte, holte 2018 mit Polen den WM-Titel. In Leipzig kommt es nun zum spannenden Duell seiner Champions gegen Deutschland. Mal schauen, ob „Local Hero“ Anton Brehme dann nicht nur mit vielen Punkten überzeugt, sondern auch als Sieger vom Platz geht.

Karten für das Nations-League-Wochenende Ende Juni in der Arena Leipzig gibt es in der Ticketgalerie im LVZ-Foyer, im Barthels Hof sowie unter der gebührenfreien Hotline 0800 2181 050.

