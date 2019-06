Volleyball Nations League: Reise um die Welt – mit Leipzig als Höhepunkt

Jiangmen/Leipzig. Der Auftakt im chinesischen Jiangmen ist kaum bewältigt, da stehen von Freitag bis Sonntag schon die nächsten drei Spiele im kanadischen Ottawa an. Danach folgen für die deutschen Volleyball-Männer in der Nations League an den kommenden Wochenenden noch Spiele in Frankreich und Brasilien, Ehe es nach einer Weltreise über vier Kontinente in vier Wochen zum ultimativen Höhepunkt in Leipzig für das Team um „Local Hero“ Anton Brehme kommt: Ende des Monats stehen für den Vizeeuropameister in der Arena zum Vorrunden-Finale die Spiele gegen Portugal (28. Juni, 20.30 Uhr), Weltmeister Polen (29. Juni, 17.30 Uhr) sowie den kommenden Olympia-Ausrichter Japan (30. Juni, 14 Uhr) auf dem Plan.

„Die Volleyball Nations League ist für uns eines der größten Highlights in diesem Jahr! Dieses Jahr wollen wir den nächsten Schritt machen und einen Platz im Finalturnier in den USA erkämpfen. Beim letzten Vorrunden-Event in Leipzig haben wir den Heimvorteil auf unserer Seite. Das könnte ein wichtiger und entscheidender Faktor werden“, sagt Bundestrainer Andrea Giani.

Giani-Team bereits unter Zugzwang

Nach dem Auftakt am vergangenen Wochenende ist sein Team allerdings bereits in Zugzwang: Nach einem bemerkenswerten 3:2-Auftakterfolg gegen Gastgeber China setzte es zwei unnötig klare 0:3-Niederlagen gegen den Olympiazweiten Italien und den Olympiafünften Iran. „Wir haben einfach unsere Chancen nicht genutzt und wichtige Punkte verschenkt“, bilanzierte Kapitän Christian Fromm das erste Wochenende in der Nations League.

Gegen den Iran wurden im ersten und zweiten Durchgang insgesamt fünf Satzbälle nicht genutzt – was beweist, dass die deutschen Volleyballer auf Augenhöhe mit einem der weltbesten Teams agierten. Wenn das ambitionierte Ziel Finalrunde in Leipzig tatsächlich perfekt gemacht werden soll, müssen in den nächsten Tagen und Wochen allerdings Siege her. Nach dem ersten Wochenende liegen die deutschen Männer nämlich auf Platz 13 und nur die besten fünf Teams plus Gastgeber USA qualifizieren sich für das Finale vom 10. bis 14. Juli.

Finalrunde wäre ein Erfolg

Auch wenn Deutschland im Jahr 2017 nach einer knappen 2:3-Niederlage gegen Rekord-Champion Russland Vizeeuropameister wurde – das Erreichen der Finalrunde der Nations League wäre fast noch ein größerer Erfolg. Schließlich kämpfen in der Nationen-Liga die besten 16 Teams der Welt um den Titel. Im vergangenen Jahr holte sich Russland die Siegprämie von einer Million Dollar, nachdem Deutschland als Vorrunden-Neunter die Qualifikation knapp verpasst hatte.

Es war übrigens die Premieren-Saison der Nations League als wichtigstem jährlichen Wettbewerb der Volleyball-Welt. Sie ist die Nachfolgerin der World League, in der sich von 1990 bis 2017 die besten Teams der Welt duelliert hatten. Deutschland schaffte es 2012 – damals mit Bundestrainer Vital Heynen, der heute Polen betreut – einmal in die Finalrunde. In Leipzig kommt es zum Wiedersehen und Duell mit dem Coach, der die Polen im vergangenen Jahr mit dem Finalsieg gegen Brasilien zum Weltmeistertitel geführt hat.

Olympia 2020 in Tokio ist das große Ziel

Der jetzige deutsche Cheftrainer Andrea Giani wurde 1994 sogar einmal zum „Wertvollsten Spieler“ (MVP) der FIVB World League gewählt. Damals hatte er sein italienisches Team zum Triumph geführt. Entsprechend hoch sind seine Ambitionen mit dem deutschen Team. 2017 führte er die Mannschaft überraschend zur EM-Silbermedaille, dem größten deutschen Erfolg in der Geschichte des Kontinentalchampionats.

Nach der verpassten Qualifikation zur WM 2018 sollen in den nächsten Monaten weitere Erfolge eingefahren werden. Neben der Europameisterschaft im September steht dabei besonders die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio im Fokus. Die Weltreise bei der Nations League ist dafür die beste Vorbereitung – mit Leipzig als entscheidender Zwischenstation.

Info: Karten für das Nations-League-Wochenende Ende Juni in der Arena Leipzig gibt es in der Ticketgalerie im LVZ-Foyer, im Barthels Hof sowie unter der gebührenfreien Hotline 0800 2181 050.

Lars Becker

Hilf uns, dem Amateurfußball zu helfen. Trage Dich auf gabfaf.de/supporter kostenlos als Supporter ein.