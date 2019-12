Volleyball-Oberliga: Achtungserfolg für Gamsen, deutliche Pleite für Gifhorn

ASC Göttingen – MTV Gifhorn 3:0 (25:13, 25:20, 25:17). Die Gifhorner mussten stark dezimiert antreten und begegneten den Unistädtern nur mit einem Siebener-Kader. Der etatmäßige Libero Dennis Zappi rückte nach gut vier Jahren sogar wieder in den Außenangriff. An ihm lag es aber nicht, dass die Schwarz-Gelben deutlich unterlagen. „Dafür, dass wir in völlig neuer Formation aufgelaufen sind, haben wir uns ganz ordentlich verkauft“, berichtet Zappi. „Die Annahme war recht stabil, jedoch qualitativ nicht ausreichend, um alle Angriffsoptionen auszuschöpfen. Das reichte dann leider schon aus, um ein Top-Team wie Göttingen spätestens zur Hälfte des Satzes davonziehen zu lassen.“

Gifhorn: Zappi, Balzer, Sanduljak, Prokofiev, Lauterbach, Barde, Fischer.