Olympia-Traum geplatzt: Deutsche Volleyballer verlieren bei Grozer-Abschied in Qualifikation gegen Frankreich

Die Hoffnungen waren groß, dass die Sensation gelingt. Die deutschen Volleyballer um Top-Spieler Georg Grozer standen am Ende aber doch fassungslos auf dem Feld. Der Traum von Olympia 2020 in Tokio wurde im Finale des Qualifikationsturniers zerschmettert. Das DVV-Team verspielte am Freitagabend die letzte Chance auf das ersehnte Ticket. Die Mannschaft von Bundestrainer Andrea Giani verlor mit 0:3 (20:25, 20:25, 23:25) gegen Frankreich. Auch Grozer konnte die in jeder Hinsicht schmerzvolle Niederlage nicht verhindern. Der schon kurz nach Spielbeginn am rechten Knie verletzte Leistungsträger stemmte sich humpelnd und mit aller Macht gegen das Aus, das gleichzeitig sein Ende in der Nationalmannschaft bedeutet.