Volleyball-Pokal-Finale MTV Stuttgart gegen Dresdner SC steigt am 20. März in Wiesbaden

Dresden. Die DSC-Volleyball-Damen müssen am 20. März um 19.15 Uhr in Wiesbaden zum Pokalfinale gegen den Allianz MTV Stuttgart antreten. So legte es die Volleyball Bundesliga (VBL) jetzt fest. Das für den vergangenen Sonntag vorgesehene Spiel in Mannheim hatten die Dresdnerinnen wegen zahlreicher Corona-Fälle im Team und Staff absagen müssen. Anzeige

Keine zielgerichtete Vorbereitung möglich

Liga-Geschäftsführerin Julia Retzlaff erklärt dazu: „Das Finale in Mannheim nachzuholen war keine Option, da die Terminpläne sehr voll sind. Zumal die Stuttgarterinnen auch noch international spielen. Passende Termine zu finden, ist nur mit sehr viel Vorlauf möglich, den wir in der aktuellen Situation nicht hatten.“ Eine Entscheidung im Sinne des fairen sportlichen Wettbewerbs aber ist das sicher nicht. Denn bis zu diesem Dienstag hat sich die Situation beim deutschen Meister nicht geändert. Noch immer fehlen sechs Spielerinnen wegen einer Corona-Infektion. Wenn der erste Test negativ ausfällt, müssen sie zudem erstmal zur sportmedizinischen Untersuchung, um abzuklären, in welchen Schritten sie wieder an die hohe Belastung herangeführt werden können. Von einer zielgerichteten Vorbereitung auf einen Saisonhöhepunkt, auf den man eigentlich viele Wochen hinarbeitet, sind die DSC-Damen also weit entfernt.

Die DSC-Geschäftsführerin Sandra Zimmermann ist besorgt: „Es liegen extrem nervenaufreibende Tage hinter uns, die nicht spurlos an allen Beteiligten vorbeigegangen sind. Unsere oberste Priorität hat weiterhin die Genesung der infizierten Spielerinnen und Trainer. Die Infektionslage ist weiter angespannt. So naheliegend der Wunsch der Liga und unseres Gegners für einen schnellen Nachholtermin ist, umso mehr halten unsere Sorgen damit an. Wir wissen aktuell noch immer nicht, wann das Team wieder angemessen trainieren kann.“

„Wir nehmen auch diese Situation an“

Dass der neue Termin – übrigens der 54. Geburtstag von Trainer Alexander Waibl – beim DSC keine Freude, sondern eher Unverständnis, auslöst, ist zwischen den Zeilen zu lesen. Fast skurril mutet es in diesem Zusammenhang an, dass die Liga aber das eigentlich letzte Hauptrundenspiel des DSC in Stuttgart am 18. März auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben hat. Und dass bis heute noch keine Entscheidung gefallen ist, ob die Hauptrunde normal zu Ende gespielt wird und wann überhaupt die Play-offs starten, und nach welchem Modus. Der DSC zum Beispiel hat – wenn er denn spielfähig ist – an diesem Freitag und Sonnabend die beiden Partien gegen Neuwied und am kommenden Mittwoch das Spiel gegen Straubing zu absolvieren, dazu das Nachholspiel gegen Münster, für das es ebenfalls noch keinen Termin gibt. Aber Zimmermann gibt sich trotz allem kämpferisch: „Wir nehmen auch diese Situation an.“

