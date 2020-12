Volleyball: Wird die Saison in der 3. Liga und Regionalliga annulliert?

Die beiden Drittliga-Teams der SF Aligse sowie die Regionalligisten SC Langenhagen (Frauen) und GfL Hannover (Männer) haben nun zumindest einen Rahmen, wie es in der Ende Oktober unterbrochenen Corona-Saison 2020/2021 weitergehen soll.

So soll die Spielzeit "so bald als möglich nach der Aufhebung der geltenden Beschränkungen fortgesetzt werden", schreibt der Bundesspielausschuss in seiner Mitteilung. Und zwar in einer Einfachrunde, für die zeitnah neue Spielpläne erstellt werden sollen.