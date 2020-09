Gefühlschaos in Aligse: Bei den Frauen platzt der Knoten, Rückschlag für die Männer

Was nicht anderes heißt, als dass die Anspannung nach den beiden Auftaktniederlagen nicht größer hätte sein können. Beim Aufsteiger schwammen sich die Aligserinnen frei. „Wir haben das Ziel erreicht, was wir erreichen wollten“, sagte Thiele, „haben in der Crunchtime zum Ende der Sätze hin zugelegt.“

Den entscheidenden vierten Abschnitt dominierten die Aligserinnen hingegen von Beginn an. Und als Thiele beim Stand von 12:12 auch noch Annika Hein für Katharina Büker einwechselte und dieser zwei erfolgreiche Aufschläge in Folge gelangen, „kehrte der Glaube an den Sieg zurück“ (Thiele).

Die ersten drei Sätze waren lange Zeit umkämpft, wogten hin und her. Lagen die Aligserinnen Mitte der ersten beiden Durchgänge noch zurück, schien es, als würden sie zum Ende hin einen Schalter umlegen. Von der Ohnmacht, die sich noch in der Vorwoche eingeschlichen hatte, war nichts mehr zu spüren.

Den Jubel auf der anderen Seite des Netzes mussten die Aligser Männer nach 105 Minuten in Aachen aushalten.

"Was ich nicht ganz nachvollziehen kann“

Ihr Trainer war in der Nachbetrachtung hin und her gerissen. „Man darf selbstbewusst sein, aber man darf sich selbst nicht überschätzen“, sagte Erik Maul. „Wir haben die Sätze zwei bis vier dominiert, aber in der Crunchtime war es so, als wenn jemand den Schalter umgelegt hätte. Was ich nach letzter Woche nicht ganz nachvollziehen kann.“

Über den ersten Durchgang hüllte er den Mantel des Schweigens. Dort habe man gemerkt, dass die Beine nach der mehr als vierstündigen Anfahrt schwer gewesen seien.

"Vom Ergebnis her ist das ärgerlich"

Die Aligser konnten allerdings schnell wieder ausgleichen, lagen auch im dritten (11:8) und vierten Abschnitt (19:16) lange Zeit in Führung, um zum Ende hin wieder einzubrechen.

„Vom Ergebnis her ist das ärgerlich“, sagte Maul. „Ich habe gesagt, dass wir Erster bleiben wollen, aber nicht, dass wir ungeschlagen bleiben.“ Nach der Partie in Aachen habe sich aber offenbar ein weiteres Team in den Kreis der Titelkandidaten gespielt.