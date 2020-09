Frauen siegen in 75, Männer in 76 Minuten: Volleyballer der SF Aligse haben es eilig

Die neue Corona-Verordnung des niedersächsischen Sozialministeriums, wonach bei Sportveranstaltungen ab 50 Zuschauern kein Alkohol ausgeschenkt werden darf, hat die SF Aligse nur kurz aus dem Takt gebracht.

"Kein Alkohol, basta“

Wenige Stunden vor dem ersten Ballwechsel in der Sporthalle an der Schlesischen Straße kaufte Harald Thiele sämtliche alkoholfreien Getränke eines Ladens in Lehrte auf. „Wir haben eine klare Linie gezogen. Kein Alkohol, basta“, sagte Thiele.

Zu feiern gab es auch ohne Alkohol etwas, und zwar für beide Drittligateams der SFA.