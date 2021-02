"Wie eine große Familie": Grasdorf/Rethen Volleys wachsen trotz Pandemie zusammen

Die Frauen der Volleys verloren ihre beiden Partien in der Bezirksliga, warten also noch auf den ersten Sieg der Vereinshistorie. „Da der Verband die bisherige Spielzeit 2020/2021 aber nicht wertet und es hoffentlich nach dem Sommer wieder bei Null beginnt, sind wir offiziell noch ungeschlagen seit der Gründung“, sagt Monique Plitzko, Spielerin sowie Pressewartin des Klubs, mit einem Augenzwinkern. Die Männer aus Grasdorf und Rethen hatten in der Oberliga zwei von drei Begegnungen gewonnen, bevor die Saison ausgesetzt wurde.

Einige Leser werden sich erinnern: Im Sommer 2020 ist die Welt wieder halbwegs in Ordnung gewesen. Die erste Corona-Welle war überstanden, über eine etwaige zweite machte sich noch kaum wer Gedanken – und aus den Volleyballsparten des VfL Grasdorf und TSV Rethen entstand die neue Spielgemeinschaft Grasdorf/Rethen Volleys. Voll motiviert und geradezu euphorisch gingen die Teams im September in die erste Saison unter neuem Namen – um nach nur zwei Spieltagen wieder ausgebremst zu werden.

Zwei potenzielle Neuzugänge hatten sich im September bei den weiblichen Volleys gemeldet und Interesse bekundet, Teil der Mannschaft des noch jungen Vereins zu werden. „Als die Infektionszahlen dann wieder stiegen, mussten uns die Mädchen sagen, dass es momentan wohl besser ist, nicht zum ersten Training in die Halle zu kommen“, sagt Plitzko. Ob sich die zwei noch einmal melden, wenn der Trainingsbetrieb wieder erlaubt wird, stehe natürlich in den Sternen geschrieben.

Die Sprecherin sehnt die Rückkehr in die Halle herbei. Private Work-outs, joggen und Fahrrad fahren sorgen zwar für eine gewisse Fitness, ersetzen das Gefühl aber nicht, den Ball in der Hand zu halten. „Auf die Dauer ist das schon demotivierend“, gibt Plitzko zu. Die Teamkolleginnen sehen sich nur virtuell, zuletzt regelmäßig beim Online-Wichteln in der Weihnachtszeit. Die Erinnerung ans vergangene Jahr macht ihr etwas Hoffnung: Als es draußen wärmer wurde, trafen sich die Volleyballerinnen in coronakonformen Kleingruppen zum Beachvolleyball. „Vor Mai wird das wettermäßig aber wohl nichts“, sagt sie, völlig losgelöst von notwendigen Corona-Lockerungen.

Zauber des Anfangs soll wieder zu spüren sein

Was bei den GR Volleys jedoch schon vor dem zweiten Lockdown gut funktioniert hat, war das Zusammenwachsen. Die Frauenmannschaft kam komplett aus dem TSV Rethen, während die Männerformationen eher bunt gemischt sind, mehrheitlich aber aus der vorherigen Sparte des VfL Grasdorf stammen. „Da sind wir nach so kurzer Zeit schon so etwas wie eine große Familie“, sagt Plitzko. Teamübergreifend verabreden sich die Volleyballer zu Onlinespielen, Berührungsängste gab es aber schon bei den ersten gemeinsamen Trainingseinheiten nicht. „Hinterher saßen wir auf ein paar Bierchen alle zusammen, und nach den Spieltagen wurde gemeinsam Pizza gegessen“, sagt die Akteurin und Pressewartin.

Dass der Aufbau der Jugendteams coronabedingt erst einmal hinten an stehen muss, sei schade, aber nicht zu ändern. Wenige Wochen haben aber gereicht, um aus zwei Sparten eine zu machen. Wer in und um Laatzen Volleyball spielen will, ist bei den Grasdorf/Rethen Volleys an der richtigen Adresse. Und der Zauber des Anfangs wird auch zu Beginn der nächsten Saison sicherlich noch zu spüren sein, wenn es wieder um Punkte geht.