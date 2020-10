Volleyball: Spieltag ausgesetzt, VfL Wolfsburg und Gamsen rechnen mit Saison-Unterbrechung

Viele Menschen arbeiten im Homeoffice, Kontakte sollen so gering wie möglich gehalten werden, „da passt es nicht, dass wir an den Wochenenden durch halb Niedersachsen reisen, um Volleyball zu spielen“, sagt Mann, dem die Entscheidung dennoch nicht leicht gefallen war. „Es tut uns als Sportler in der Seele weh, aber in dem Moment überwiegt die soziale Verantwortung.“

Der Nordwestdeutsche Volleyball-Verband (NWVV) hat alle Spiele für das kommende Wochenende ausgesetzt, am Sonntag wird in einer Videokonferenz des Präsidiums, der Ressortleiter und Regionsvorsitzenden das weitere Vorgehen besprochen. Neben der Pausierung steht auch ein Saisonabbruch im Raum. Vor der Konferenz wurden Meinungsbilder der Vereine eingeholt, die mit in die Bewertung einfließen sollen. Spartenleiter Julian Mann und der Verbandsligist MTV Gamsen haben sich für eine Pausierung ausgesprochen, der Spielbetrieb soll aufgrund der steigenden Corona-Zahlen zumindest vorübergehend nicht fortgesetzt werden. „Es wäre unter den jetzigen Voraussetzungen falsch weiterzuspielen. Wir tragen auch als Verein eine gesellschaftliche Verantwortung“, sagt Mann.

VfL bewertet Situation neu

Die Oberliga-Frauen des VfL Wolfsburg sollten an diesem Wochenende einen Doppelspieltag in eigener Halle gegen ASC 46 Göttingen und den SV Nienhagen bestreiten, der Verein hatte sich in einer Stellungnahme in der vergangenen Woche für die Fortsetzung des Spielbetriebs ausgesprochen. Mittlerweile sieht das Team um Zuspielerin Vivien Wagner die Situation jedoch anders. „Wir sind bestrebt, den Trainingsbetrieb aufrechtzuerhalten und, erst sofern es die Situation hergibt, wieder Spiele zu spielen. Die Gesundheit geht deutlich vor.“

Wie es im niedersächsischen Volleyball weitergeht, wird frühestens am Sonntag entschieden, Überlegungen gibt es bereits. Eine Variante: Es könnte nur die Hinrunde zu Ende gespielt werden. Eine andere: Die Saison in einer Turnierform ausspielen. Julian Mann rechnet damit, dass die Spielzeit nicht ganz annulliert wird. „Ich gehe davon aus, dass sie zumindest unterbrochen wird. Wenn es so weit kommt, wird - denke ich - trotzdem geschaut, dass wir am Ende eine Saison gespielt haben, die auch in die Wertung einfließt.“