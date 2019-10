Volleyball: SSC Palmberg Schwerin gewinnt comdirect Supercup auf interaktivem LED-Glasboden

250 Anhänger aus Schwerin angereist

So begeisternd die Technik auf dem Boden war, so überragend war abermals die gelbe Welle, die aus Schwerin in die Tui-Arena geschwappt war. Rund 250 Anhänger in gelben Trikots unterstützten bereits die Männer im ersten Spiel des Tages kräftig, bei den Frauen wurde es dann aber richtig laut. Die Schlachtenbummler aus Stuttgart hatten zwar ebenfalls Trommeln dabei, waren phonetisch jedoch abgeschlagen. Das Duell bei den Frauen war weitaus ausgeglichener, packender und damit zugleich emotionaler.