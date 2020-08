Volleyball-Supercup der Damen findet in Dresden statt

Dresden. Für die DSC-Volleyballerinnen beginnt die neue Saison nun doch mit einem Heimspiel. Noch vor dem Punktspielstart am 3. Oktober in Potsdam steigt am 27. September erstmals der Supercup der Frauen in der Margon-Arena. Dabei trifft Pokalsieger DSC auf den Dauerrivalen SSC Palmberg Schwerin.

DSC-Damen bislang zweimal erfolglos

Der Supercup findet zum fünften Mal statt, allerdings wegen der Corona-Pandemie diesmal in veränderter Form. Seit der Premiere 2016 in Berlin wurde gab es stets eine gemeinsame Großveranstaltung der Frauen und Männer. In den vergangenen drei Jahren war Hannover der Austragungsort. Doch wie die Volleyball Bundesliga (VBL) entschied, wird das Event 2020 geteilt. Während die Frauen in Elbflorenz spielen, findet die Partie zwischen Pokalsieger BR Volleys und dem Tabellenzweiten der Bundesliga, den United Volleys Frankfurt, in Frankfurt statt. „Mit dem Wechsel in kleinere Hallen verringern wir das wirtschaftliche Risiko, falls die Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden müssen“, begründete VBL-Geschäftsführer Klaus-Peter Jung die Entscheidung.

Vielleicht können die DSC-Damen mit dem Heimvorteil im Rücken diesmal den Bock umstoßen und bei ihrer dritten Teilnahme erstmals die Trophäe in ihren Besitz bringen. Bei der Premiere 2016 unterlag das Team von Trainer Alexander Waibl als Double-Gewinner Herausforderer Stuttgart und 2018 musste sich der Dresdner SC in Hannover beim Ostderby Schwerin geschlagen geben. Die Mecklenburgerinnen gewannen den Cup zuletzt dreimal in Folge. „Wir freuen uns, dass das erste Spiel der Saison in Dresden zu erleben sein wird. Man sieht, welche Wertschätzung und welches Vertrauen die VBL in unsere Arbeit hat. Wir arbeiten mit Hochdruck an den Konzepten für die Durchführung unter den gegebenen Bedingungen. Unser Fokus liegt natürlich auf dem Wunsch, dass auch Zuschauer den Super Cup in der Margon Arena erleben können“, erklärte DSC-Geschäftsführerin Sandra Zimmermann.

