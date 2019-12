Volleyball-Talente von Olympia Dresden feiern achten Saisonerfolg

Dresden. Obwohl die Volleyball-Talente des VC Olympia Dresden nur mit neun Spielerinnen nach Bayern reisten, haben sie sich beim Tabellenschlusslicht TV Planegg-Krailling keine Blöße gegeben und mit 3:1 (25:15, 25:11, 18:25, 25:19) gewonnen. Nach dem achten Saisonsieg stehen die Dresdnerinnen an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga. „Diesen Platz würden wir gern auch am Jahresende einnehmen. Das ist schon ein lohnendes Ziel, von oben zu grüßen“, meint Bundesstützpunkttrainer Andreas Renneberg schmunzelnd. Und seine Schützlinge können das schaffen, haben am letzten Wochenende vor Weihnachten mit den Auswärtsspielen beim TV Holz und in Waldgirmes zwei lösbare Aufgaben vor sich.

Dresdner Volleyballerinnen kontrollieren das Match

Bei Planegg-Krailling diktierten die VCO-Mädchen in den ersten beiden Sätzen klar das Geschehen, erwiesen sich dem Gegner in allen Belangen überlegen. „Wir waren im Aufschlag-Annahme-Bereich besser, ihnen im Tempospiel überlegen, auch unser Block wird immer besser“, so Renneberg. Nach einer Zehn-Minuten-Pause kamen seine Schützlinge allerdings kurzzeitig außer Tritt. „Das war der Klassiker“, so der Coach. Sein Team schlug nicht mehr so gut auf und leistete sich ein paar leichte Fehler zu viel. „Wir haben dem Gegner den kleinen Finger gereicht und er nahm die ganze Hand“, gestand Renneberg. Im vierten Satz aber fanden seine Mädels wieder zu ihrer Linie zurück, kontrollierten weitestgehend das Spiel und verwandelten nach 82 Minuten den Matchball zum Sieg. Als MVP wurde Mittelblockerin Laura Berger geehrt.