Letzter, aber nicht abgestiegen: Der TuS Wunstorf ist weiterhin ein Verbandsligist

Die Saison der Volleyballer ist abgebrochen worden - auch für den TuS Wunstorf. Und trotzdem sind sowohl Spieler als auch Trainer beim TuS nicht enttäuscht, denn in der Verbandsliga 2 standen die Wunstorfer bei Abbruch der Spielzeit auf dem letzten Platz. Abgestiegen ist das Team von Trainer Carsten Ens trotzdem nicht.

"Wir hätten es auch gerne aus eigener Kraft geschafft"

„Da es rein rechnerisch noch möglich gewesen ist, den Abstieg zu verhindern, wurden wir gefragt, ob wir in der kommenden Saison weiter in der Liga spielen möchten“, sagt Ens, der für seine Zusage nicht lange überlegen musste. Demnach wird die Erstbesetzung auch in der nächsten Spielzeit in der Verbandsliga ans Netz gehen.

„Wir standen zuletzt aber auch nicht ohne Grund auf dem Abstiegsplatz“, erklärt der Wunstorfer Coach. „Wir haben oft nicht gut gespielt und hatten zusätzlich noch viel Pech. Allerdings hatten wir auch noch ein Spiel und nur einen Punkt Rückstand auf den SC Langenhagen. Wir hätten es auch gerne aus eigener Kraft geschafft.“